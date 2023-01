Marchegiani: “L’Inter ha superato uno snodo cruciale della propria stagione”

"Mi è sembrata una partita preparata bene sotto il punto di vista difensivo, con i centrocampisti che hanno permesso ai difensori di non andare mai in affanno. L'Inter non ha dominato, ma ha gestito bene. Ha lasciato il possesso al Napoli, ma ha creato occasioni con qualità. Sotto l'aspetto della qualità del gioco, l'Inter ha concesso qualcosa. Ma a livello di schermatura i nerazzurri non hanno mai permesso al Napoli di giocare pulito. L'Inter ha superato uno snodo cruciale della propria stagione. Se non avesse vinto, avremmo quasi parlato di stagione da mettere da parte. La bella notizia è che dovevano riuscire a vincere per forza e ci sono riusciti, battendo la squadra migliore del campionato".