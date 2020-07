Marchegiani: “Fallo su Lautaro? Non uno scandalo la scelta di Di Bello. Era a 50m dalla porta”

Ha fatto molto discutere il contatto tra Lautaro Martinez e Kolarov al termine del primo tempo, da cui poi è nata l’azione dell’1-1 giallorosso. Partendo proprio da quell’episodio, Marchegiani ha analizzato la serata dell’Olimpico tra Roma e Inter:

“Lautaro-Kolarov? Si può fischiare. Ma è comunque un contatto a 50m dalla porta. Non è uno scandalo considerarlo un contatto di gioco. Brozovic trequartista? Forse oggi voleva un giocatore di corsa. Non è una scelta definitiva, ma chiara per questo tipo di partite“.

(Fonte: Sky Sport)