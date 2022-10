Marchegiani: “Scudetto? Inter in corsa. Ci ricordiamo tutti di febbraio…”

Queste le sue considerazioni sulla squadra di Simone Inzaghi: "Mi sembra che il momento brutto dell'Inter sia passato. C'è stato qualche momento in cui c'era la sensazione di qualche scricchiolio dentro. Adesso sembra che la squadra si sia reindirizzata. La vittoria in Champions ha dato coraggio. Guardo la distanza dalla vetta: l'anno scorso aveva un punto in più di distacco. E ci ricordiamo tutti cosa è successo a febbraio, dove era riuscita a recuperare e prendere vantaggio. Penso che l'Inter sia in corsa. E' chiaro che queste piccole difficoltà devono essere risolte: subisce gol con troppa facilità".