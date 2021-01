Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale‘ negli studi di Sky Sport dell’Inter di Antonio Conte e del punto debole in chiave scudetto: “L’Inter deve migliorare nella fase difensiva. Il gioco e la rincorsa deve passare dai pochi gol subiti da 3/4/5 partite subendo 2 gol. Al di là dei discorsi sulla dipendenza da Lukaku e Barella per fare ulteriori step deve migliorare in difesa”.