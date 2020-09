Marchegiani: “L’Inter si sta creando ad immagine di Conte. Vidal porta in campo il suo credo”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così dell’Inter, soffermandosi sul neo acquisto nerazzurro Arturo Vidal: “Nella Juve di Conte Vidal rappresentava di più di un centrocampista di temperamento e di forza: non so se nel Barcellona ha mai avuto lo stesso peso che aveva in bianconero. Lì era fondamentale, trasmetteva l’idea di Conte in campo, bastava solo uno sguardo con lui: e Conte all’Inter ha bisogno di scudieri e di giocatori che portino in campo il suo pensiero. I cambi servono, un giocatore deve accettare anche di subentrare. Il discorso di Eriksen rispetto agli altri è più complicato: richiede un tipo di gioco che secondo me Conte non è convinto di fare. Io sono convinto che l’Inter si sta creando ad immagine del suo allenatore: le probabilità di vincere aumentano, così come il senso di responsabilità”.