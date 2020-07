Marchegiani: “Credo Conte resti all’Inter. Ma non ci sono stati miglioramenti. Inverosimile…”

Luca Marchegiani ha parlato dell’Inter a Skysport. Questo è quanto ha sottolineato: «Se vince domani è seconda e non pensavo a inizio stagione potesse far meglio della Juve. Non lo trovo un risultato deludente. Ma anziché aver visto una squadra in crescita, quello che ci aspettavano facesse Conte, in realtà questa cosa non si è vista. La cosa che mi stupisce in questa diatriba è che mi sembra strano che un dirigente come Marotta e l’allenatore non si siano parlati su quello che vogliono. Non lo so se è così verosimile questa situazione. Credo che la prima cosa che devono aver fatto a inizio stagione è fissare quello che si doveva fare per costruire il loro progetto. Ci hanno provato con Eriksen, non è detto che non vada bene. Credo che Conte resti anche la prossima stagione e non vedo altre soluzioni. Non si può cambiare progetto dopo un anno e non penso che lui si arrenda perché non mi sembrano così grave i problemi dell’Inter».

(Fonte: Skysport)