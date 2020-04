Marchetti: “Ecco come cambierà il calciomercato questa estate. Vi immaginate…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato di come cambierà il calciomercato dopo la pandemia Coronavirus che ha paralizzato il calcio mondiale: “Un’estate di mercato in cui i club giocano ma in cui si dovrà necessariamente pensare a programmare la successiva, che magari può iniziare appena due settimane dopo. Anche se il mercato formalmente non dovesse essere aperto, vi immaginate come potrebbe essere finire la stagione sapendo di dover cambiare maglia dopo un mese? È come se fosse un grande gennaio, distrazioni possibili o opportunità da cogliere, vedetela dal punto di vista che preferite. O mettetevi nei panni degli allenatori, che generalmente hanno un mese di ritiro (e uno di vacanza) per pensare a come strutturare il lavoro. E invece in questo caso di tempo ce ne potrebbe essere meno… e se poi l’allenatore cambia?”.