Marchetti (Sky): “L’Inter valuta una manovra in attacco. A centrocampo due strade”

Tra le righe del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle possibili manovre dell’Inter nella prossima sessione di mercato di gennaio:

“Dicevamo dell’Inter che ha obiettivi diversi dall’attaccante. Intanto sta valutando l’ipotesi di scambio Llorente-Politano (posto che comunque l’intenzione iniziale sarebbe quella di vendere l’esterno nerazzurro, magari alla Fiorentina, che aveva manifestato il proprio interesse anche ad agosto) e che in realtà con il rientro di Sanchez non avrebbe necessità di prendere per forza in avanti. Questo perché a centrocampo l’Inter ha più necessità. Ecco perché Vidal è l’obiettivo dichiarato per rafforzarsi, anche se il Barcellona non vorrebbe privarsi di lui. Potrebbe essere strategia, ma allo stesso tempo ci vorrebbe una presa di posizione importante da parte del giocatore. Ecco perché comunque l’Inter si guarda intorno: il piano B è Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, classe 95 (contratto in scadenza 2021). Poi si cercano delle alternative a sinistra perché Asamoah ha problemi di tenuta fisica e quindi rimane solo Biraghi. Anche in questo caso i nomi sono noti: Marcos Alonso e Palmieri. Il problema sono le valutazioni che fa il Chelsea dei suoi giocatori, anche di quelli di riserva“.

(Fonte: TMW)