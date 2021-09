Marchetti (Sky): “Complimenti Inter e Inzaghi, non era facile dopo l’estate. Un solo difetto”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha fatto i complimenti all'Inter per l'inizio di stagione

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha fatto i complimenti all'Inter per l'inizio di stagione e per come ha reagito alle avversità dell'estate di mercato:

"Ora gli applausi per quanto sta facendo vanno all’Inter e a Simone Inzaghi. Fare a meno di Lukaku e Hakimi, con la cappa di negatività che c’era addosso ai colori nerazzurri non è semplice. La società ha lavorato nel migliore dei modi per dare al proprio allenatore una rosa comunque più che competitiva, Inzaghi ha tenuto alto il morale. E i risultati si vedono. La squadra gira, riesce a passare indenne da porzioni di partita in cui va in difficoltà e poi riparte. Potrebbe essere più cinica (vedi la partita in Champions contro il Real) ma sta maturando gara dopo gara".