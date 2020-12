Marchetti: “Inter, col Napoli successo troppo importante. Conte ha dimostrato ancora una volta…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, analizza le sfide del dodicesimo turno di Serie A nel suo editoriale su TuttoMercatoweb, con particolare attenzione al big match tra l’Inter e il Napoli.

Il focus è sui nerazzurri, che portano a casa i tre punti col minimo scarto: “L’Inter soffre, resiste nel finale a un Napoli che non si abbatte nonostante l’inferiorità numerica e il gol di svantaggio. Ringrazia Handanovic, si stringe intorno a Lukaku e ai suoi 10 gol in campionato e si gode la classifica. Il successo è molto importante. Intanto l’Inter vince il suo primo scontro diretto, con questa fanno 5 vittorie consecutive. E anche se il successo è arrivato con grande sofferenza è troppo importante averlo ottenuto. Per ritrovare brillantezza ci sarà tempo, ma i nerazzurri sono lì, attaccati al Milan. E poi soprattutto mentalmente è importante aver vinto. Conte ha dimostrato di saper soffrire, ancora una volta. Di aver dato ai suoi ragazzi la mentalità del suo stesso allenatore. Vincere”.