Marchetti: “Conte-Tottenham? Decisione difficile da prendere. Antonio e Paratici…”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha descritto così lo stato dell'arte della trattativa tra Conte e il Tottenham

"Non è finito ancora il vortice delle panchine. E se ci pensate a livello europeo mai era successa una girandola del genere, che ha coinvolto club di primissimo livello. Si è “salvato” qualcuno. Il Barcellona, che sembrava avesse ormai scelto di cambiare, tiene invece Koeman. Così come il PSG, che non ha avuto assolutamente intenzione di privarsi di Pochettino. Al massimo era lui che aveva ricevuto offerte. Ma il Real affidato ad Ancelotti si è sistemato e il Tottenham, l’altra grande squadra che lo stava tentando, ora sta parlando con un altro allenatore italiano: Antonio Conte. Il suo ritorno in Premier non è così lontano. Certo, ancora c’è distanza economica, è ancora una decisione definitiva da prendere, ma l’accoppiata a Londra potrebbe essere vincente: lui insieme a Paratici che troverebbe squadra dopo l’addio alla Juve e che ritroverebbe proprio Conte dopo il trittico di successi iniziali ottenuti proprio con l’allenatore leccese. Risollevare gli Spurs l’obiettivo numero uno".