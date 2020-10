Marchetti: “Derby, Inter più tranquilla. E forse è arrivata la notizia che Conte si aspettava”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Luca Marchetti, noto giornalista, ha fatto il punto in casa Inter in vista del derby di Milano dopo la sosta delle nazionali: “Nonostante le assenze l’Inter alla vigilia del derby si sente un po’ più tranquilla. Lukaku continua a segnare anche in Nazionale, ma forse la notizia che aspettava Conte è quella che arriva da Eriksen: firma la vittoria a Wembley (su rigore d’accordo) ma sembra in grande spolvero visto quello che aveva già fatto nella partita precedente“.