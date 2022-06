Marchetti: “Per Dybala distanza colmabile. Ma l’Inter ha anche la strada per Lukaku”

Questo non deve far dimenticare che l’Inter ha anche un’altra strada, quella di Lukaku, che al netto prenderebbe di più ma che al lordo (grazie al decreto crescita) costerebbe di meno. Ma solo per un anno, quello del prestito. Perché è vero che il Chelsea ha aperto ma come si può chiudere l’affare ancora non è chiaro. Sarà necessario che le due società in qualche modo si parlino e soprattutto riescano a far quadrare una situazione che in questo momento vedrebbe soltanto una parte prevalere sull’altra.

Così come i giri larghi che sta facendo il PSG su Skriniar (le cifre sono giudicate troppo alte dai francesi). Ma qualcosa dovrà succedere (mentre Lautaro per ora non sembra “vittima” di assalti). Anche l’agente di Bastoni (Tullio Tinti) è stato in sede “rimane all’Inter, ha un contratto”, e per il momento ha stra-ragione lui. Ma Tinti non è stato in sede soltanto per Bastoni ma per limare gli ultimi dettagli del contratto di Inzaghi che a breve metterà la firma, appena Zhang darà l’ok. In più una chiacchierata anche per Cambiaso, terzino del Genoa, che stanno seguendo in molti, Juve e Siviglia in testa e per il quale anche l’Inter sta cominciando a muoversi.