Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Luca Marchetti ha spiegato i motivi che hanno spinto l’Inter a non affondare per Giroud. Questo il commento dell’esperto di mercato: “C’è Esposito che se arriva Giroud non gioca più. Lui ha comunque 33 anni, avrebbe percepito un lauto stipendio e due anni e mezzo di contratto“.

(Tutti Convocati)