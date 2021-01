Marchetti (Sky): “Gomez-Inter? Il Papu potrebbe restare in Italia solamente se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato così delle ultime trattative:

“Inter e Juventus se non vendono non comprano ma, anche vendessero, potrebbero anche non comprare nessuno”.

GOMEZ – “Situazione ingarbugliata. L’Atalanta non vuole cederlo in Italia alle big, se il Papu vuole restare in Italia deve scegliere una squadra di livello inferiore dell’Atalanta. Vediamo se si muove qualcosa per l’estero ma, per sfortuna sua, Gomez ha 32 anni”.