Marchetti: “Inter la squadra più attrezzata. Mercato? Se farà qualcosa lo farà in attacco”

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Luca Marchetti ha parlato del Pallone d'Oro e anche dell'Inter in questo momento in testa al campionato di Serie A:

“Nell’anno del Mondiale vinto da Messi da protagonista ci sta che lo vinca Messi, quasi sempre chi vince il Mondiale da protagonista poi vince il Pallone d’Oro, uno dei pochissimi casi è proprio la vittoria di Messi nel 2010 davanti a chi ha vinto il Mondiale come Iniesta. Di certo non è questo il Pallone d’Oro più scandaloso degli otto vinti da Messi. Ci sono due giocatori della Serie A nei primi 20, anzi tre con Lautaro. Ci poteva essere qualcuno in più ma in realtà dobbiamo renderci conto che in Italia non giocano più i Palloni d’Oro e non gioca più in Serie A neanche chi arriva tra i primi 10.”