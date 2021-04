Marchetti: “Inter? Non vedo movimenti strani. Conte ora chiede chiarezza”

Le parole del giornalista a proposito del futuro della panchina nerazzurra

"Il Milan è in picchiata, anche se si capirà molto dopo lo scontro diretto con la Juventus. Tutte le squadre coinvolte hanno vantaggi e svantaggi, ma i rossoneri sono quelli che rischiano di più. Oltre ai bianconeri, devono affrontare anche l'Atalanta e squadre in lotta per la salvezza. Il loro calendario è il più difficile ma al tempo stesso può essere il migliore, perché se il Milan vince gli scontri diretti è in Champions".