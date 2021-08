Marchetti: “Inter, Dumfries sempre più vicino: l’idea clamorosa per l’attacco…”

Il punto sulle trattative dell'Inter del giornalista di Sky Sport Luca Marchetti nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW

"Intanto l’Inter si prepara per il post Lukaku. Dzeko, idea Insigne (oltre alle altre piste ancora in piedi) e Dumfries sempre più vicino. Intanto prendendo a zero (o quasi, pagamento di un bonus da 1,5 milioni nel caso di qualificazione in Champions League) Dzeko: attaccante certamente pronto, di comprovata esperienza e di sicuro rendimento. Che nello scorso mercato sarebbe dovuto andare a 15 milioni alla Juventus e che invece - in questo mercato così diverso - arriva a zero e fa da perno per la ripartenza nerazzurra.

Ripartenza perché ora arriverà un terzino (e Dumfries al momento è in vantaggio, ballano due milioni di euro fra l’offerta 12 e la richiesta 14 del PSV) e un altro attaccante sul quale l’Inter (almeno per decidere le priorità) sta ragionando. E l’ultima idea porta a Insigne. Che non ha trovato lato Napoli una buona interlocuzione nel corso degli ultimi giorni e che improvvisamente potrebbe trovare dal mercato una via d’uscita. Non è facile, non è scontato, anzi. E’ tutto da costruire, ma l’idea l’Inter la sta accarezzando. Sarebbe un trasferimento clamoroso, ma probabilmente, in questa pazza estate ci siamo abituati a molte cose “strane”. Senza tralasciare il resto: da Zapata (ma l’Atalanta prima deve assolutamente trovare alternativa, altrimenti non lo cede), a Correa (la Lazio chiede più di 35 milioni di euro). Da Scamacca a Jovic, da Raspadori a Kean. I primi due più probabili degli altri".