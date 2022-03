Marchetti: “Inter, flessione di risultati non di prestazioni. Alla prova la tenuta mentale”

Il giornalista ha parlato di un Torino che ha messo in difficoltà anche alte squadre: i nerazzurri hanno perso i punti con altre squadre

Luca Marchetti, giornalista di Skysport, ha parlato dell'Intere del momento che sta vivendo dopo il pareggio contro il Torino. «Credo ci sia da parlare di flessione di risultati, non di prestazioni. Berisha domenica avrà fatto almeno 3 parate decisive. Il Torino è una squadra che ha messo in difficoltà tutti: il problema dell’Inter non è il pareggio di domenica contro i granata, senza Brozovic e pochi giorni dopo la vittoria di Anfield, ma quelli ottenuti nelle scorse settimana prima della vittoria sulla Salernitana. Ora avrà Fiorentina e Juventus: bisognerà capire la tenuta mentale e la caparbietà di questa squadra», ha spiegato.