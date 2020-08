Marchetti: “Frattura Conte-dirigenza Inter insanabile per un motivo”

Luca Marchetti, in collegamento con gli studi di Sky Sport, si è espresso a proposito della vicenda Conte. Queste le parole a proposito dell’allenatore dell’Inter: “Nei momenti critici si è sentito non tutelato dalla società quando le cose sono andate male e sono arrivate delle critiche. Quando però parliamo di una frattura profonda, campo e mercato sono le ultime tra le preoccupazioni. Lui crede che il suo modo di arrivare alla vittoria sia più veloce e comprende una rivoluzione che include anche il settore della comunicazione nerazzurra. Per questo credo, ed è parere personale, che la frattura sarà insanabile”.