Marchetti: “Inter, Lautaro più aggredibile sul mercato per due motivi”

Le considerazioni dell'esperto di mercato a proposito di quanto sta accadendo e potrebbe accadere in casa nerazzurra

Nel corso del suo intervento negli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato di quanto sta accadendo attorno ai due attaccanti dell'Inter: "Lautaro Martinez è il giocatore più aggredibile, perché guadagna meno e perché è costato meno all'Inter, ma se ti serve un giocatore che possa trascinare la squadra allora hai bisogno di Lukaku. L'Inter non è in condizione di dover cedere ad ogni costo, come nel caso di Hakimi, ma davanti a certe cifre fai fatica a dire di no. Io credo che comunque la differenza possa farla la prospettiva eventualmente dei due club".