Marchetti: “Inter, ottavi traguardo importante. Inzaghi ha ora un’altra perla”

L'analisi del giornalista: "Dove potrà arrivare a fine stagione questa squadra è chiaro che non si potrà sapere: ma il lavoro di Inzaghi sta seguendo quello del suo predecessore"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti , giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter e la qualificazione agli ottavi di Champions League : "L’Inter si gode il passaggio del turno. Apre le danze del mercoledì di Champions e ai gol di Dzeko tira fuori un urlo liberatorio. L’Inter torna agli ottavi di nobiltà europea, lo fa con un turno di anticipo e la sfida di Madrid servirà soltanto ad incoronare la prima del girone. Un traguardo importante certamente ma a questo punto secondario. Il cammino di Inzaghi si impreziosisce di un’altra perla. E visto che il paragone con Conte non può evitarlo ecco che in un girone quasi fotocopia di quello della passata stagione (l’Inter arrivò addirittura quarta) arriva invece il passaggio del turno.

Proprio nella settimana in cui è arrivata la prima vittoria nello scontro diretto e l’Inter è riuscita ad accorciare sia sul Napoli, battuto nello scontro diretto, che sul Milan. Settimana da incorniciare insomma. Settimana in cui hanno voluto mettere la firma i nuovi acquisti dell’Inter: Calhanoglu, Dzeko, Correa. Come a dire che se è vero che le partenze sono state dolorose, gli arrivi hanno subito portato dei sorrisi. Dove potrà arrivare a fine stagione questa squadra è chiaro che non si potrà sapere: ma il lavoro di Inzaghi sta seguendo (e per certi versi migliorando) quello del suo predecessore. E questa notte europea è come se fosse un piccolo traguardo intermedio di speranza per il futuro".