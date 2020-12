Marchetti: “Inter, ora parte il processo. Il progetto Conte non decolla? L’ultimo giudice…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Questo il pensiero del noto giornalista: “L’Inter ci ha provato, innegabile. Ma non è bastato. Non è bastato all’andata, non è bastato al ritorno. L’Inter troppe volte è stata intermittente. E gli ucraini non hanno rubato nulla. Hanno rubato solo un po’ di tempo e quindi il ritmo alla squadra avversaria. Ma rientra anche questo nel gioco. Non ce la fa l’Inter e ora partirà il processo. Sicuramente c’è da chiedersi perché. Perché il progetto di Conte fa così fatica a decollare. E sono tanti i motivi. Ma non dimentichiamoci di quello che succede altrove. Ora è il turno dell’Inter ricevere critiche. Che sono giuste. Anche perché l’ultimo giudice non può che essere il campo. Ed è a quello che ci si deve appellare per poi far tornare i conti, per far capire all’investitore in primis ma soprattutto alla tifoseria cosa sta succedendo”.

La delusione dei tifosi è enorme, come sottolineato da Marchetti: “Al netto di tutto l’Inter non è in Europa. Non si possono però trovare i motivi solo nei 90 minuti di ieri, che invece avrebbero avuto il potere di cancellare tutto. L’Inter e la Champions non sono state compatibili. Né la scorsa stagione, né questa. Quello che fa male, ai tifosi nerazzurri, è che tutta la fatica (soprattutto nell’anno di Spalletti, anche lì all’ultimo tuffo) per arrivare in Champions League e poi uscire in entrambi gli anni ai gironi fa male”.