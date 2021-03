Marchetti: “L’Inter può scappare, stasera grande chance. Milan e Juve…”

Così il giornalista a proposito di Parma-Inter che chiuderà stasera il turno infrasettimanale di Serie A

"La grande occasione ora l’Inter se la giocherà tutta in serata contro il Parma". Ne è sicuro Luca Marchetti, che nel suo editoriale per TMW ha commentato gli ultimi risultati in Serie A. Queste le sue considerazioni: "Doveva essere una giornata interlocutoria in testa alla classifica. Lo è stato per la Juventus, per l’Atalanta e anche per la Roma che aveva obiettivamente il complito più difficile. Non lo è stato per il Milan che ora non solo può vedere l’Inter scappare a più 6 ma è braccato da Juve (con una partita in meno) e Atalanta (che sono 4 punti sotto) e dalla Roma che ha 6 punti in meno, è vero, ma che vorrebbe riprendersi la zona Champions: e quindi la lotta al quarto posto sarà serratissima".