Marchetti: “Inter? Oltre a Lautaro ci sono due situazioni da risolvere”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato anche dell’Inter. Queste le sue parole: “In casa nerazzurra oltre a pensare al finale di stagione vanno definitivamente risolte le complicazioni con Chelsea e Manchester per prolungare i prestiti di Moses e Sanchez. Gli “aiuti” sperati da Uefa e Fifa non arriveranno. Bisogna trovare un accordo fra le parti. Il problema (al di là dei potenziali incroci del Manchester e Inter in Europa) è economico sui salari dei giocatori. La soluzione prospettata in Italia (il famoso 14/10) non ha attecchito e quindi ora in questi pochi giorni si dovrà chiudere l’operazione, altrimenti si corre il rischio di non poter utilizzare questi due giocatori per un finale di stagione caldissimo. In stand by invece la situazione di Lautaro”.