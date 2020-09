Marchetti: “Inter, due nomi per sostituire Skriniar. Vecino? Ecco la distanza col Napoli”

L’Inter è molto attiva nel mercato in uscita in queste ore. La trattativa che garantirebbe maggiori introiti è quella per Milan Skriniar, finito nel mirino del Tottenham. Luca Marchetti, nel suo editoriale per TMW, spiega: “Il direttore tecnico della società inglese (Steve Hitchen) è a Milano in queste ore per parlare con il procuratore del giocatore e raggiungere un accordo di massima con il ragazzo e per illustrargli il progetto su di lui. Poi prenderà contatto anche con la società nerazzurra per continuare a parlare della trattativa.

I primi contatti telefonici avevano fissato il prezzo del giocatore a 60 milioni di euro, ma chiaramente il Tottenham cercherà di abbassare le richieste nerazzurre. E’ necessario dunque che si lavori ancora. L’Inter nel frattempo dovrà cautelarsi con un ingresso in quella zona di campo: con un titolare. L’obiettivo numero uno è Milenkovic della Fiorentina. Contatti con l’agente del giocatore anche se ancora non c’è stata una vera mossa ufficiale nei contronti della Fiorentina. Altra idea è Smalling (che interessa chiaramente anche alla Roma) sempre in uscita dal Manchester United”.

Restano aperte anche altre piste in uscite per i nerazzurri. Nel dettaglio, Marchetti spiega: “Vecino piace molto al Napoli ma la distanza sulla valutazione del giocatore è ancora molto diversa. Si ragiona sul prestito con diritto di riscatto e proprio sul diritto si discute: il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10, l’inter parte da 18. E in più c’è da discutere anche sul potenziale obbligo che l’Inter vorrebbe legato alle presenze. Insomma anche in questo caso la distanza c’è ma l’interesse forte di Gattuso per un giocatore prestante fisicamente e duttile tatticamente è forte. Quindi nei prossimi giorni si cercherà di lavorare per avvicinare le due posizioni al momento quasi inconciliabili.

Terzo giocatore in uscita è Candreva, sempre più verso la Samp. C’è un’intesa di massima sul contratto per il giocatore, ora bisogna trovare l’intesa definitiva con l’Inter e ragionare anche tenendo conto di una buonauscita (eventuale) per agevolare l’operazione. Questa uscita permetterebbe poi all’Inter di andare a chiudere definitivamente con il Parma l’acquisto di Darmian”.