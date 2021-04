Marchetti: “Inter, Zhang deve chiarire diverse questioni. Villa Bellini sia…”

Così il giornalista per TMW: "Al di là dei festeggiamenti per l’imminente scudetto Zhang è chiamato a dare risposte, soprattutto ai suoi dipendenti"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti, giornalista, ha fatto il punto in casa Inter dopo il ritorno a Milano di Steven Zhang: "I cambiamenti non sono all’ordine del giorno in casa Inter, ma l’arrivo di Zhang è molto importante. Al di là dei festeggiamenti per l’imminente scudetto Zhang è chiamato a dare risposte, soprattutto ai suoi dipendenti. Conte non è stato polemico quando ha chiesto delucidazioni.