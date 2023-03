Marchetti (Sky): “Inzaghiout? E se andasse avanti in Champions? Chi dice Conte…”

Così il noto giornalista di Sky Sport ha commentato i rumors sugli allenatori italiani di questo periodo di sosta

Alessandro Cosattini

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti si è soffermato su un tema caldo delle ultime settimane: le panchine. Così il noto giornalista di Sky Sport ha commentato i rumors sugli allenatori italiani di questo periodo di sosta: “Oggi è tutto un dire: Allegriout, Inzaghiout, Pioliout. Out da cosa? E se dovessero proseguire il percorso in Europa, magari fino in fondo. Difficile, non impossibile. E se invece non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, giusto per guardare le due facce della monetina lanciata in aria.

Di sicuro non si può rimanere impreparati. E nessuno di questi club improvvisa: non può permetterselo. Da sempre abbiamo detto che non si può legare il futuro di un allenatore e di un progetto tecnico esclusivamente ai risultati. Anche perché se dovessero arrivare e non si è contenti ugualmente significherebbe soltanto iniziare male l’anno successivo. A meno che le vittorie (e i risultati) non cementino i rapporti. Come può succedere nelle difficoltà.

Senza considerare anche le questioni economiche. Allenatori di grande cabotaggio costano. Conte, sempre per fare un esempio. Costano non solo di ingaggio, ma per la costruzione della squadra che - ovviamente - richiedono. In quanti oggi sono nelle condizioni di poter affrontare questo tipo di rivoluzione? Non sembra essere il momento, non sempre essere addirittura il campionato giusto. E allora ecco che tornano in campo le famose idee: a volte anche coraggiose, ma con margine di rischio basso. Ecco che possono tornare in pista quegli outsider che ora non vengono presi in considerazione, forse perché di meno appeal”, si legge.