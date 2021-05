Marchetti: “Juve, l’Inter di Conte può addirittura toglierti la Champions League”

L'analisi del giornalista: "Rimane aperto tutto fino alla fine. O almeno fino alla prossima. Perché già sabato ci si gioca un bel pezzo di stagione"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha analizzato così l'ultima giornata di campionato, con un occhio alla prossima: "Rimane aperto tutto fino alla fine. O almeno fino alla prossima. Perché già sabato ci si gioca un bel pezzo di stagione. La Juve, spinta da Dybala e CR7 entrambi a quota 100 in bianconero (ennesimo record di Cristiano Ronaldo, che peraltro è il primo a segnare almeno 100 gol in tre campionati, Spagna, Inghilterra e Germania e con la sua nazionale) si tiene viva. E alle porte c’è lo scontro con l’Inter di Conte che l’ha appena spodestata dalla vittoria del campionato e che potrebbe addirittura togliergli la Champions League".