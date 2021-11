Marchetti: “L’Inter ritrova la sua identità: rinnovi e mercato, arrivano le prime certezze”

Le ultime indiscrezioni di mercato in casa Inter dopo il successo in Champions League sul campo dello Sheriff Tiraspol

"Il Milan che in Champions non riesce a portare le stesse sicurezze che ha in Italia, l’Inter, che come in Italia, parte in rimonta per cercare la qualificazione e con la zampata di Tiraspol riesce ad issarsi seconda e ora molto (se non tutto) passa dallo scontro contro De Zerbi (che nel frattempo non è riuscito a uscire indenne al Bernabeu)".