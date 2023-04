Marchetti: “Grazia Lukaku, si era arrivati al paradosso. Inter-Juve domani…”

“Massa secondo me non aveva raccolto la provocazione raccolta da Lukaku, è stato un errore e si è arrivati al paradosso che in una situazione di razzismo l’unico colpevole e l’unico a pagare fosse Lukaku. È giusto che si cambino le regole in corsa in questi casi, la lotta al razzismo è prioritaria. Il Presidente Gravina ha fatto benissimo a revocare la squalifica, poi si utilizza il termine grazia ma solo per un termine tecnico.

“Nessuna, la Juve a me non è affatto dispiaciuta contro il Napoli. Non è stata spettacolare perché non lo è mai stata, però è stata tonica e ha creato qualcosa, anche in una versione rimaneggiata. L’Inter dal canto suo ha ritrovato un protagonista come Lukaku e ha ritrovato anche il gol di Lautaro Martinez. L’Inter in coppa ha sempre fatto bene contro qualsiasi avversario, la Juve invece ha fatto fatica a inizio stagione ma queste sono le partite della Juve. Sarà una partita indecifrabile”.