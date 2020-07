Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Luca Marchetti commenta le voci di mercato intorno a Leo Messi. Il giornalista sottolinea come nel Barcellona siano più preoccupati per la situazione finanziaria del club: “Messi è in rottura con Bartomeu, ma è più facile che se ne vada Bartomeu che Messi. A Barcellona sono preoccupati non per Messi che potrebbe andar via, ma perchè c’è una crisi sportiva e societaria“.

(Tutti Convocati)