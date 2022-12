Marchetti: “Mondiale gonfia il mercato, non tanto per i famosi come Lukaku o Dybala ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così di come cambia il mercato dopo il Mondiale: “Se aspetti il Mondiale per vendere un giocatore ci sta, ma se aspetti il Mondiale per acquistare o sei il Real Madrid o hai sbagliato strategia. Guardate Amrabat, prima del Mondiale lo acquistavi forse per 20-25 milioni, adesso la Fiorentina chiederà molto di più e il Mondiale gonfia inevitabilmente i prezzi. Ma questo non conta solo o tanto per i giocatori che conosciamo come Lukaku, Dybala o Di Maria, ma per giovani che hanno dimostrato il loro valore sfruttando la vetrina del Mondiale. I grandi nomi forse hanno deluso, ma non sapevano neanche come presentarsi a questo Mondiale. I conti alla fine non sono venuti per tutti”.