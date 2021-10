Marchetti: “L’Inter ha rispettato il pronostico. Passo necessario, ma non sufficiente”

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista ha parlato della vittoria in Champions dell'Inter e delle possibilità di passare il turno

"Ha completamente rispettato il pronostico l’Inter. Che doveva vincere assolutamente ma aveva di fronte lo Sheriff, la vera sorpresa di questa Champions ma che - se vuoi passare il turno - non deve rappresentare un problema, neanche mentale. Non è stato così. L’Inter ha vinto, ha vinto bene, anche se durante la gara non solo lo Sheriff ha venduto cara la pelle ma ha comunque anche spaventato i suoi avversari. Ora lo Sheriff è sempre primo: ma è stato raggiunto dal Real e l’Inter è lì sotto pronta a volare a Tiraspol per cercare il sorpasso e poi tenere il vantaggio. Non è una missione semplice, a prescindere, visto che comunque lo Sheriff avrà due partite in casa ancora da giocare e che lo Shakhtar di De Zerbi anche se ora appare attardato non ha alcuna intenzione di fare da vittima designata. Quindi la vittoria dell’Inter non è che il primo passo in assoluto dell’Inter. Necessario, ma non sufficiente. Però per morale, classifica e spogliatoio serve eccome. Importante, forse quasi decisivo".