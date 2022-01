Marchetti: “Difficilmente l’Inter troverà l’accordo per Perisic. Due i possibili sostituti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay su Deejay Football Club, Luca Marchetti ha parlato così di mercato Inter

"Perisic? Difficilmente l'Inter troverà l'accordo per il rinnovo ed è per questo che prima ha pensato a Digne e ora pensa a Bensebaini e Kostic, In uscita c'è Sensi che piace alla Sampdoria, operazioni in uscita sì, ce ne possono essere".