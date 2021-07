Marchetti: “PSG, per Hakimi manca l’ok del Real. Inter decisa: vuole bloccare…”

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, fa il punto sul mercato dell'Inter nell'appuntamento fisso con l'editoriale su TMW

"PSG e Real che entrano anche nella vicenda Hakimi. Operazione conclusa con l’Inter ma il Real deve comunicare di non esercitare opzione sul ragazzo: potrebbe pareggire l’offerta. Ma non lo farà. Siamo quindi alla burocrazia. L’Inter si concentra così sulle altre operazioni. È decisa a proseguire nei contatti per Onana: c’è la volontà di bloccare il portiere per la prossima stagione, quando scadrà il suo contratto con l’Ajax. Non appena si potrà, i nerazzurri accelereranno anche formalmente".