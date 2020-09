Marchetti: “Vidal e l’Inter mai così vicini. Mercato che migliorerà i nerazzurri. Occhio al Psg…”

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchetti giornalista esperto di mercato ha parlato delle mosse dell’Inter dopo le parole del ds Ausilio:

“Mercato che tenderà a migliorare la rosa dell’Inter. Kolarov e Vidal accrescono il tasso tecnico e hanno un apporto basso sul bilancio dell’Inter. Manca accordo totale col serbo, ma lui ha detto sì all’Inter. Per Vidal parti mai così vicine, l’Inter dovrà trovare l’accordo col Barcellona. Questi due colpi mettono l’Inter in condizione di sistemare la rosa, per poi vendere qualche pezzo e tornare sul mercato per inserire altre pedine. Nainggolan fa parte del gruppo di quelli che piacciono a Conte. Si metterà a disposizione e se dovesse convincere Conte in campo, ma soprattutto fuori, sarà un elemento in più. Perisic c’è l’interesse del Bayern, balla la valutazione. I tedeschi lo valutano 12, l’Inter non vuole andare così basso. O si alza l’offerta o rimane. Occhio al Psg che ha messo gli occhi su Skriniar dopo la partenza di Thiago Silva. Resta viva la pista del Benfica per Joao Mario”.