Marchetti: “Rosso bilancio e futuro Skriniar, rischia di ingigantirsi tutto se l’Inter…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, a TMW Radio ha parlato così dell’assenza di Marcelo Brozovic in Inter-Roma e non solo: “Sicuramente è un’assenza importante per l’Inter. Ho avuto modo di vedere un report di FifPro, il sindacato dei giocatori, e gli infortuni stanno crescendo in maniera drastica perché si gioca sempre di più. Abbiamo visto ad esempio un Milan-Napoli senza Leao e Osimhen, è stata una bella partita ma è un peccato.