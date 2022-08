Marchetti: “Sanzioni Inter per il FPF? Non dovrebbero essere troppo gravi”

Queste le sue considerazioni sul tema: "Non credo che questo sia una novità, Roma e Inter stavano già parlando con la UEFA per rientrare nel Fair Play Finanziario, il vecchio Settlement Agreement. Dovrebbe essere una cosa simile, probabilmente legata alle liste per l’Europa. In questi ultimi due anni non c’è stato il Fair Play Finanziario, ma adesso è diventato più oggettivo. Comunque non dovrebbero esserci sanzioni troppo gravi".