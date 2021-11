Marchetti: “Oggi andare in scadenza di contratto non è più conveniente come una volta”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato così dei tanti giocatori che arrivano a scadenza di contratto

"Molti dei calciatori in scadenza hanno già il rinnovo pronto, altri invece dovranno poi fare valutazioni. Oggi andare in scadenza di contratto non è più conveniente come una volta per il calciatore. Prima significava sicuramente incassare, oggi la certezza non c'è: o è un top player e ha la fila fuori dalla porta oppure può guadagnare al massimo la stessa cifra. Oggi è definitivamente scoppiata la bolla degli stipendi per le società. Il Milan ha intrapreso la strada della valutazione economica del giocatore, propone una cifra su cui poi non va oltre. Immaginare un anno e mezzo fa che Messi potesse lasciare il Barcellona e andare al PSG a parametro zero era inconcepibile".