Marchetti: “Scommesse? Vicenda molto seria. C’è fuga di notizie”

“Bisogna sottolineare che le società portano avanti attività e dei corsi per sensibilizzare il problema. Sui comportamenti individuali che non ledono l’articolo 1 della Giustizia Sportiva non c’è responsabilità oggettiva delle società. Ieri all’evento per il Golden Boy si è parlato tanto di quella che è diventata la notizia del giorno. Qui si parla di scommesse nel calcio, non di combine con partite truccate. Qui finora si parla di una situazione diversa. Scommetto per noia, per bravata o malattia, ma su un evento sportivo senza alcun tipo di controllo sull’evento stesso.”