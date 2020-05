Marchetti: “Serie A il 13 giugno? Ecco cosa chiedono le società al Governo”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato della possibile ripresa della Serie A: “Per il momento, con le squadre in ritiro per due settimane dopo la negativizzazione, dovrebbe essere davvero complicato incappare in una nuova positività. Il problema si porrebbe per dopo. Per il fatidico 13 giugno. Perché al di là delle speranze bisogna garantire una continuità al lavoro. Ed è quello che chiedono le società. Chiedono che la loro data venga confermata, che possa essere tenuta in considerazione dal Governo. Per avere un obiettivo, per non allenarsi e impegnarsi in un processo così lungo e così dispendioso anche economicamente per nulla. Al netto dei possibili imprevisti e della curva di contagio che chiaramente ha la priorità su tutto”.