Marchetti: “Serie A? Non gli allenamenti, ecco il vero problema. La parola utilizzata…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti si è espresso sulle sorti della Serie A: “Il calcio ancora non ha trovato la propria strada. Ovvero: ancora non si sa se si riprende o se invece è tutto rimandato alla prossima stagione, sperando che il virus allenti ancora più la morsa. In un Paese che prova a ripartire il paradosso del parco e del campo di allenamento torna fin troppo spesso. Tanto che non è escluso che da qui a lunedì esca un protocollo medico che possa consentire anche alle squadre di calcio di allenarsi in maniera individuale, almeno secondo le speranze dell’AIC. Il problema non è (solo) gli allenamenti. Ma le reali intenzioni. Non dipende (solo) dalla politica il destino del calcio. E non a caso viene utilizzata la parola destino. In questo momento, è evidente, non esiste una visione d’insieme. Non c’è nessuno spirito aggregante. E finora ognuno ha cercato di trarre un vantaggio (o per meglio dire di non essere tropo in svantaggio) rispetto agli altri attori. La platea è molto vasta, ma alla fine il conto qualcuno dovrà pagarlo.