Marchetti (Sky): “Pirlo? Se la Juve non entrerà in Champions per lui sono dolori”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo

"La Juventus aveva capito che Sarri non era più l’allenatore giusto con cui continuare. Da Agnelli in giù sapevano che prendendo Pirlo si poteva non vincere, sarebbero dolori invece se non si centrasse la Champions League perché quello è il giardino di casa del club bianconero. Pirlo comunque finirà la stagione salvo terremoti. Per il prossimo anno, invece, l’idea è di continuare con Andrea, a meno che che la Juventus non entri in Champions League".