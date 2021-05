Marchetti: “Inter, fatto tentativo per Allegri. La concorrenza però è fortissima”

Così il collega: "Su Allegri però la concorrenza è fortissima, visto che anche la Juve sta parlando con lui e il Real Madrid nei mesi scorsi si è fatto avanti con decisione"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti , giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter: "I nomi sostanzialmente sono due, anzi erano due. E ora bisogna ragionare con calma. Far passare la notte. Uno è e rimane Max Allegri , l’altro era Simone Inzaghi. Poi gli altri sullo sfondo ma al momento (visti anche i tempi molto ristretti) sono solo idee come magari Fonseca. Su Allegri però la concorrenza è fortissima, visto che anche la Juve sta parlando con lui e il Real Madrid nei mesi scorsi si è fatto avanti con decisione. E il Real, proprio ora, avrebbe ricevuto la comunicazione da Zidane che ci sarà una separazione anche con lui. Quindi la situazione si complica eccome.

L’Inter ha comunicato ufficialmente la separazione da Conte (che riceverà 6 milioni di euro, circa metà della cifra che avrebbe dovuto prendere ancora più i premi che gli spettavano, per un totale di circa 7 milioni con una clausola particolare sul contratto: se Conte dovesse allenare nei prossimi mesi una squadra italiana la buonuscita non gli sarà corrisposta, se non in maniera proporzionale, al giorno in cui Conte tornerà ad allenare in Serie A. I nerazzurri, così come la Juventus, hanno chiuso un’era".