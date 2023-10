Marchetti: “Thuram si è preso l’Inter. I nerazzurri ora ridono di gusto”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti è tornato sulla grande vittoria dell'Inter in Champions League contro il Benfica

"L’Inter avrebbe potuto vincere con uno scarto più ampio e invece ha tremato fino alla fine, di dover subire quello che lei stessa aveva fatto la settimana prima. Invece ha resistito e alla fine sorride. Anzi ride, di gusto. L’Inter ha mostrato la propria forza e la propria solidità. Dopo un primo tempo di studio (dove comunque le occasioni per passare in vantaggio ci sono state) nel secondo l’Inter ha letteralmente dominato. Lautaro è incappato in una giornata incredibile: almeno 5 occasioni da gol nitide e forse se avesse continuato a giocare ancora non sarebbe riuscito a segnare. Il segnale però arriva lo stesso. E arriva dal suo nuovo gemello: Thuram si è preso l’Inter".