Marchetti (Sky): “Vecino al Napoli? L’Inter ad oggi non lo cede. Altrimenti…”

L'esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato così del futuro di Vecino, che è stato accostato al Napoli:

"Non credo che, ad oggi, lo cederà, altrimenti dovrebbe prendere qualcuno. Le opportunità saranno molto vicine a questo nome come tipologie di giocatore. I profili alla Zakaria sono più facili da raggiungere se ci sarà una cessione, altrimenti si deve andare su giocatori già formati che fanno da esubero nelle rispettive società. L'importante è non farsi prendere dalla fretta perché in questo mercato le attese pagano, secondo me. Alla fine nelle trattative c'è sempre volontà di vendere, di comprare e del giocatore. Oggi la volontà di vendere emerge su quella di comprare"