Marchetti: “Lukaku vuole a tutti i costi restare all’Inter. Ma il club deve chiedersi…”

I problemi fisici di Lukaku potrebbero condizionare un suo riscatto da parte dell’Inter?

"Non so quale possa essere la sua situazione, trovo che sia presto pensare di valutare quanto Lukaku abbia dato all’Inter rispetto a quanto l’Inter ha speso. Lukaku ha detto che ha avuto una distaccatura del tendine, si parla di un infortunio serio che non so se possa condizionare anche il futuro. È un infortunio importante che lo ha tenuto fuori per tre mesi. L’Inter deve però porsi delle domande se vuole riscattarlo, anche perché Lukaku vuole rimanere all’Inter a tutti i costi. Se l’infortunio è circostanziale a questa stagione, io Inter sono interessato a riprenderlo in prestito. Se invece è un discorso più serio la valutazione è importante, perché il prestito di Lukaku è costato circa 20 milioni".