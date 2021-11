Marchisio: “Scudetto, sarà lotta a 3: l’Inter è la più forte, ma la favorita…”

Claudio Marchisio, ex calciatore di Juventus e Italia, ha espresso il suo parere sul campionato di Serie A e la lotta per il titolo

L'ex centrocampista di Juventus e Nazionale , Claudio Marchisio , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano La Stampa per parlare dei temi caldi del campionato di Serie A.

"Dico Milan perché è quella che è andata sempre in crescendo. L’Inter ha la rosa più forte; il Napoli sta facendo bene ma nei momenti decisivi negli ultimi anni ha ceduto, forse anche per fattori ambientali. Insomma, lo scudetto lo vedo nuovamente a Milano".

"No, meno pronta. I giocatori non si discutono: sono tutti nel giro delle nazionali. Il fatto è che tanti senatori hanno lasciato, c’è un ricambio. Ma i giovani devono crescere in fretta, chi gioca nella Juve di tempo ne ha poco".