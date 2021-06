Marchisio: “Bastoni ha dimostrato di poterci stare alla grande in Nazionale”

L'ex centrocampista della Juventus ha detto la sua sul difensore che Mancini ha scelto come titolare nella gara contro il Galles

E Claudio Marchisio su 'Dribbling Europei' in onda su Rai 2 a commentato la scelta di Mancini: «Una scelta affascinante. È un calciatore giovane che è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno, che ha dimostrato anche in nazionale di poterci stare alla grande. Potrebbe essere una soluzione per sostituire Giorgio e far riposare anche Acerbi».